Путин напомнил о трагической цене смут и потрясений

Государственная и общественно-политическая система России должна быть прочна и устойчива к любым вызовам и угрозам. Нельзя забывать уроки истории и трагическую цену, которую приходится платить за внутренние смуты и потрясения, заявил во время церемонии вступления в должность Президент России Владимир Путин.

«В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и ее уроки — не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что государственная и общественная система должна быть не только прочной и стабильной, но и гибкой, чтобы способствовать обновлению страны и движению вперед.