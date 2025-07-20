Путин напомнил о рисках зависимости от нефти и газа

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Россия может потерять сначала конкурентоспособность, а потом и суверенитет, если будет покупать все товары за доходы от нефти и газа. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если мы будем всё покупать за нефть и газ, сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос об отношении к распространенному мнению, что РФ не стоит пытаться развивать собственный автопром.

Российский лидер также рассказал, что с 1990-х годов спорил с коллегами, который выступали против развития отечественной автомобильной промышленности, так как «мы бесконечно отстали, безнадежно отстали». В итоге, заметил он, был выбран другой путь – с размещением иностранных производств (изначально сборочных) и их постепенной локализацией.

В итоге, уверен Путин, хотя в 2022 году «так называемые партнеры в кавычках удрали», к тому времени был достигнут достаточно высокий уровень технологической культуры.

«И вот именно на таких предприятиях, как «АвтоВАЗ», удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, но удалось ее возродить и двигать вперед. С достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», – убежден Президент.

Он также указал, что одно рабочее место в автопроме создает десять рабочих мест в смежных отраслях, потому что сейчас невозможно выпускать автомобили без большого количества предприятий, производящих компоненты.

Ранее, в апреле 2025 года, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что за последнее время России удалось снизить зависимость от нефти и газа: доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета уменьшилась до четверти.

По итогам 2023 года доля экспорта в структуре экономики РФ снизилась до рекордно низкого показателя в 23%. В Банке России это объяснили сокращением стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ухудшения международной ценовой конъюнктуры.