Путин напомнил о мерах поддержки АПК России

Россия продолжит поддерживать отечественный сельскохозяйственный комплекс, способствуя его успешности и развитию. Об этом, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, рассказал Президент России Владимир Путин.

В частности, глава государства напомнил о сельском туризме, который приобретает популярность у россиян, особенно у семей с детьми.

«Он дает дополнительные стимулы, ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, — заметил в видеопоздравлении Владимир Путин. — У малого бизнеса здесь большой потенциал. И мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор. И в целом делать все для того, чтобы сельское хозяйство стало еще более успешным, а жизнь на селе — комфортной современной и благополучной».

Также он упомянул меры поддержки, касающиеся сел России, в том числе ипотеку, улучшение качества оказываемых медицинских услуг и образования. Президент рассказал, что за время действия сельской ипотеки ей воспользовались более 90 тыс. российских семей. Помимо этого, в стране реализуется целый комплекс проектов, направленных на улучшение качества жизни сельчан: модернизация первичного звена здравоохранения, капремонт образовательных учреждений, газификация.

«Во всех этих программах особое внимание уделяется именно сельским территориям, небольшим населенным пунктам», — добавил он.

В заключение глава государства напомнил, что создание достойных привлекательных условий для жизни на селе — одно из важнейших направлений государственной политики России.