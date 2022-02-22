Путин напомнил, что Россия не раз призывала к мирным переговорам по Донбассу

Россия не раз призывала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров, а также опираясь на Минские соглашения. Теперь же такой путь утратил свою актуальность. Об этом в беседе с журналистами после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, это уже утратило актуальность, я говорил всегда о том, что нужно решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.