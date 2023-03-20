Путин написал статью о российско-китайских отношениях

Китайская газета «Жэньминь жибао» опубликовала статью Президента РФ Владимира Путина, посвященную сотрудничеству России и Китая. В ней глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения фактически выступают краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности и «служат гарантом позитивной повестки в международных делах». Русский вариант статьи можно прочитать на сайте Кремля.

В числе прочего Путин выступил за «формирование более справедливого многополярного мироустройства» и заверил в готовности России решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем. Китайскую сторону он поблагодарил за взвешенную позицию в ситуации с Украиной.

Также накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Президент России рассказал о своих ожиданиях отметив, что переговоры придадут новый мощный импульс двустороннему сотрудничеству.

«Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения»,— написал Путин, подчеркнув, что отношения между двумя странами «вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть».

Си Цзиньпин также опубликовал свою статью в «Российской газете», в которой дал оценку отношениям Москвы и Пекина. Статьи приурочены к визиту китайского лидера в Россию, который начнется сегодня и завершится 22 марта.