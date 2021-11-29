news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
29 ноября 2021  19:02

Путин наградит строителей Байкальского тоннеля

news_top_970_100

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров предложил главе государства наградить отличившихся при строительстве Байкальского тоннеля специалистов. Российский лидер поддержал инициативу, передает пресс-служба Кремля.

«У нас трудились люди в сложных климатических условиях, прошу Вас наградить, как Вы и предлагали, особо отличившихся специалистов», — сказал Байсаров.

Он также добавил, что проект был завершен на полгода раньше установленного срока, несмотря на трудные климатические условия.

«Сделаю это с удовольствием. Передайте им слова благодарности», — сказал глава государства.

Байкальские тоннели — это железнодорожные тоннели на Байкало-Амурской магистрали, на участке Кунерма — Северобайкальск. Расположены на границе Иркутской области и Республики Бурятия. 

28 июля 2021 года Путин торжественно открыл движение по второму Байкальскому тоннелю длиной 6682 метра.

#строительство #Владимир Путин #тоннель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное