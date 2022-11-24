Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества

Военный корреспондент Семен Пегов награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Награду журналисту присвоили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.

С победой его поздравил глава ДНР Денис Пушилин. «Сема, достоин! Молодец, поздравляю!» – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, Пегов является автором одного из самых популярных телеграм-каналов о ходе военной спецоперации WarGonzo. Регулярно делится информацией и кадрами с места проведения СВО, выступает с комментариями о событиях на поле боя в федеральных СМИ.