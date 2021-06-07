Путин наградил ведущего и знатока «Что? Где? Когда?»

Президент России Владимир Путин своим указом наградил ведущего телепрограммы «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и члена интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством» II степени Козлова Андрея Анатольевича — первого заместителя генерального директора ООО „Телекомпания „Игра-ТВ“, Крюка Бориса Александровича — первого заместителя генерального директора ООО „Телекомпания „Игра-ТВ“ <…>», — сказано в указе.

Борис Крюк стал ведущим, автором сценария, режиссером и продюсером программы «Что? Где? Когда?» в 2001 году. До него с 1977 по 2000 год ведущим передачи был Владимир Ворошилов (в 1976-м ее вел Александр Масляков).

Андрей Козлов стал участником клуба «Что? Где? Когда?» в 1989 году. Трехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», обладатель приза «Бриллиантовая сова» и звания «Лучший капитан клуба». С 1991-го — ведущий передачи «Брейн-ринг» и продюсер программы «Что? Где? Когда?».