Путин наградил вдову Солженицына орденом «За заслуги перед Отечеством»

Вдова писателя Александра Солженицына и руководитель Русского благотворительного фонда его имени Наталия Солженицына удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Вдова Нобелевского лауреата по литературе 1970 года отмечена «за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность», сказано в тексте указа.

Неделю назад, 22 июля, Наталия Солженицына отметила 85-летие. Она занимается общественной деятельностью, участвует в работе Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына. В 2021-м перенесла операцию на сердце.

Наталия Солженицына (до замужества Светлова) вышла замуж за будущего классика русской литературы в 1973 году и прожила с ним до его смерти в 2008 году. В 2015-м была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2019-м — ордена Святой великомученицы Екатерины.