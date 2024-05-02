Путин наградил троих подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» троих юношей, которые выводили людей из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта в «Крокус Сити Холле». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» отмечены учащиеся школы №19 Красногорска Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа многоуровневого профобразования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России Никита Иванов.

Во время нападения на концертный зал 22 марта ребятам удалось вывести из здания порядка 100 человек, затем этот выход спас жизни еще около 200 зрителей.

Жертвами трагедии, напомним, стали 145 человек.