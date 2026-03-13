Путин наградил трех представителей Татарстана

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, в числе отмеченных – три представителя Татарстана. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом Почета награжден председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев. Награда присуждена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью «За развитие железных дорог» отмечен начальник участка пути Казанской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры филиала РЖД Шамиль Гатиятов.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России» присвоено оператору по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам Нурлатского цеха подземного ремонта скважин компании Татнефть Валерию Хлебушкину.