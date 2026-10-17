news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 октября 2026 16:21

Путин наградил трех отличившихся татарстанцев

Читайте нас в
Путин наградил трех отличившихся татарстанцев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов, в список награжденных вошли три представителя Татарстана.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин и председатель Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков.

Главе Мичанского сельского поселения Сабинского района Айзату Гараеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления России».

Кроме того, звание «Народный артист России» получил артист Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков, брат народного артиста России Ильдара Абдразакова.

#Владимир Путин #награждение
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии

16 октября 2026

Депутат Стенякина рассказала, кто может взять льготную ипотеку под 3%

17 октября 2026
Новости партнеров