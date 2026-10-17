Путин наградил трех отличившихся татарстанцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов, в список награжденных вошли три представителя Татарстана.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин и председатель Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков.
Главе Мичанского сельского поселения Сабинского района Айзату Гараеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления России».
Кроме того, звание «Народный артист России» получил артист Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков, брат народного артиста России Ильдара Абдразакова.