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Путин наградил татарстанского дирижера Рустема Абязова орденом Дружбы
Татарстанский дирижер — художественный руководитель казанского оркестра La Primavera Рустем Абязов награжден Орденом Дружбы. Указ подписал Президент России Владимир Путин.
В документе говорится, что дирижер отмечен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Помимо него, за заслуги в области сельского хозяйства орденом Дружбы награжден председатель сельхозкооператива «имени Вахитова» Нафик Хусаинов.
Награды также удостоился директор ООО «Полиметаллинвест-НК» Валерий Иванов. Он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Еще несколько татарстанцев удостоились почетных званий:
— «Заслуженный строитель Российской Федерации» – гендиректор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов;
— «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» — машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала Российских железных дорог Александр Грибов;
— «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» — ведущий инженер-механик агрофирмы «Заинский сахар» Мидхат Сахапов.
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