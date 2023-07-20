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Культура 20 июля 2023 17:17

Путин наградил татарстанского дирижера Рустема Абязова орденом Дружбы

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Путин наградил татарстанского дирижера Рустема Абязова орденом Дружбы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский дирижер — художественный руководитель казанского оркестра La Primavera Рустем Абязов награжден Орденом Дружбы. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что дирижер отмечен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Помимо него, за заслуги в области сельского хозяйства орденом Дружбы награжден председатель сельхозкооператива «имени Вахитова» Нафик Хусаинов.

Награды также удостоился директор ООО «Полиметаллинвест-НК» Валерий Иванов. Он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Еще несколько татарстанцев удостоились почетных званий:
— «Заслуженный строитель Российской Федерации» – гендиректор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов;
— «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» — машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала Российских железных дорог Александр Грибов;
— «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» — ведущий инженер-механик агрофирмы «Заинский сахар» Мидхат Сахапов.

#Рустем Абязов #la primavera #орден дружбы
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