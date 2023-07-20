Путин наградил татарстанского дирижера Рустема Абязова орденом Дружбы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский дирижер — художественный руководитель казанского оркестра La Primavera Рустем Абязов награжден Орденом Дружбы. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что дирижер отмечен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Помимо него, за заслуги в области сельского хозяйства орденом Дружбы награжден председатель сельхозкооператива «имени Вахитова» Нафик Хусаинов.

Награды также удостоился директор ООО «Полиметаллинвест-НК» Валерий Иванов. Он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Еще несколько татарстанцев удостоились почетных званий:

— «Заслуженный строитель Российской Федерации» – гендиректор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов;

— «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» — машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала Российских железных дорог Александр Грибов;

— «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» — ведущий инженер-механик агрофирмы «Заинский сахар» Мидхат Сахапов.