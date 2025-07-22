news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 июля 2025 16:08

Путин наградил четверых отличившихся татарстанцев

Читайте нас в
Телеграм
Путин наградил четверых отличившихся татарстанцев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Республики Татарстан и полномочного представителя региона при Президенте РФ Равиля Ахметшина орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, высокую государственную награду Ахметшин получил за многолетнюю добросовестную службу и достигнутые трудовые успехи.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» были награждены Газиз и Татьяна Моисеевы.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» было присвоено трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства «Август-Камское устье» Александру Гундорову.

#Владимир Путин #награждение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2025
Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

22 июля 2025