Путин наградил четверых отличившихся татарстанцев

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Республики Татарстан и полномочного представителя региона при Президенте РФ Равиля Ахметшина орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, высокую государственную награду Ахметшин получил за многолетнюю добросовестную службу и достигнутые трудовые успехи.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» были награждены Газиз и Татьяна Моисеевы.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» было присвоено трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства «Август-Камское устье» Александру Гундорову.