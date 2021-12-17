Путин наградил сотрудников больницы имени Иноземцева

Президент России Владимир Путин наградил ряд сотрудников московской больницы имени Ф. И. Иноземцева за вклад в борьбу с распространением Covid-19. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой Президента РФ», — отмечается в тексте распоряжения.

Почетных грамот удостоились пять работников больницы, еще семи была объявлена благодарность главы государства.