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Официальная хроника
17 декабря 2021  09:30

Путин наградил сотрудников больницы имени Иноземцева

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Президент России Владимир Путин наградил ряд сотрудников московской больницы имени Ф. И. Иноземцева за вклад в борьбу с распространением Covid-19. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой Президента РФ», — отмечается в тексте распоряжения.

Почетных грамот удостоились пять работников больницы, еще семи была объявлена благодарность главы государства.

#коронавирус #благодарность президента рф
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