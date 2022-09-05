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Официальная хроника
5 сентября 2022  18:52

Путин наградил семерых жителей Татарстана

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами в том числе семерых жителей Татарстана. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Так, за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии Covid-19 медалью Луки Крымского отмечены два врача Клинической больницы «РЖД-Медицина» Роман Егоров и Маариф Рустамов, а также санитарка Алена Пирогова. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены замглавы муниципального образования города Казани Евгения Лодвигова, зампредседателя Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и председатель правления Тетюшского районного потребительского сообщества Ильдар Сулейманов

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получит начальник отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева — за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

#Владимир Путин
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