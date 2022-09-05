Путин наградил семерых жителей Татарстана

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами в том числе семерых жителей Татарстана. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии Covid-19 медалью Луки Крымского отмечены два врача Клинической больницы «РЖД-Медицина» Роман Егоров и Маариф Рустамов, а также санитарка Алена Пирогова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены замглавы муниципального образования города Казани Евгения Лодвигова, зампредседателя Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и председатель правления Тетюшского районного потребительского сообщества Ильдар Сулейманов.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получит начальник отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева — за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.