Путин наградил семерых отличившихся татарстанцев

Руководитель Департамента государственной службы и кадров Раиса Республики Татарстан Александр Белов за многолетнюю безупречную государственную службу награжден знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» Линара Музафарова.

За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу главному редактору – руководителю филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты "Казанские ведомости"» Венере Якуповой было присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Доктору химических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, профессору кафедры Химического института имени А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО КФУ Игорю Антипину было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Почетных званий «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» удостоились доцент кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» Равиль Кашапов, старший преподаватель кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» Леонид Савосин и профессор кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» Александр Черняев.