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Путин наградил россиян за выдающиеся трудовые заслуги и развитие промышленности
В Праздник Весны и Труда Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства присвоил пяти россиянам звание Героя Труда Российской Федерации. Жители Краснодарского края, Архангельской, Московской и Курской областей, Бурятии награждены за «выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю работу».
За большой вклад в развитие отечественной промышленности и высокие достижения отмечены коллективы Омского завода транспортного машиностроения, Северного машиностроительного предприятия (Архангельская область), Русполимета (Нижегородская область), федерального научно-производственного центра «Старт» им. М.В. Проценко (Пензенская область) и московского Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П.Бардина. Они отмечены почетным знаком РФ «За успехи в труде».
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