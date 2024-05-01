Путин наградил россиян за выдающиеся трудовые заслуги и развитие промышленности

В Праздник Весны и Труда Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства присвоил пяти россиянам звание Героя Труда Российской Федерации. Жители Краснодарского края, Архангельской, Московской и Курской областей, Бурятии награждены за «выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю работу».

За большой вклад в развитие отечественной промышленности и высокие достижения отмечены коллективы Омского завода транспортного машиностроения, Северного машиностроительного предприятия (Архангельская область), Русполимета (Нижегородская область), федерального научно-производственного центра «Старт» им. М.В. Проценко (Пензенская область) и московского Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П.Бардина. Они отмечены почетным знаком РФ «За успехи в труде».