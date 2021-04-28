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Ру Тат
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28 апреля 2021  09:56

Путин наградил российских медиков орденами и медалями

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Президент России Владимир Путин наградил ряд медиков орденами, медалями и почетными званиями. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Медики были удостоены госнаград за борьбу с пандемией Covid-19, высокий профессионализм и добросовестный труд. В частности, были награждены сотрудники скорой, которые отмечают сегодня профессиональный праздник.

В День работника скорой Владимир Путин планирует также посетить новое здание станции скорой помощи в Санкт-Петербурге.

«Путин осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине, а также поздравит ее сотрудников с профессиональным праздником, который был утвержден год назад по инициативе главы государства», — отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

скорая помощь награждение Владимир Путин
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