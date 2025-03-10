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Общество 10 марта 2025 19:48

Путин наградил пятерых отличившихся татарстанцев

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Путин наградил пятерых отличившихся татарстанцев
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За большие трудовые успехи в укреплении института семьи и воспитании детей Рамиса Гараева и Гузалия Гараева награждены медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Также, по указу Путина, токарь казанского завода компрессорного машиностроения Генадий Евтеев награжден орденом «За доблестный труд» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Помимо этого, худрук казанского театра В. И. Качалова Александр Славутский удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Еще удостоена награды и водитель трамвая из Казани Галина Пакреева. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ».

#Владимир Путин #Награды #Татарстан
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