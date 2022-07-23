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Официальная хроника
23 июля 2022  10:36

Путин наградил Президента Узбекистана орденом Александра Невского

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден орденом Александра Невского. Указ о присуждении госнаграды подписал Президент России Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В указе поясняется, что Мирзиеев отмечен за значительный вклад в укрепление дружбы между Россией и Узбекистаном.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича — Президента Республики Узбекистан», — отмечается в тексте документа.

#Владимир Путин #Шавкат Мирзиеев
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