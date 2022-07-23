Путин наградил Президента Узбекистана орденом Александра Невского
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден орденом Александра Невского. Указ о присуждении госнаграды подписал Президент России Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.
В указе поясняется, что Мирзиеев отмечен за значительный вклад в укрепление дружбы между Россией и Узбекистаном.
«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича — Президента Республики Узбекистан», — отмечается в тексте документа.