Путин наградил Президента Узбекистана орденом Александра Невского

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден орденом Александра Невского. Указ о присуждении госнаграды подписал Президент России Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В указе поясняется, что Мирзиеев отмечен за значительный вклад в укрепление дружбы между Россией и Узбекистаном.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича — Президента Республики Узбекистан», — отмечается в тексте документа.