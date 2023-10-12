Путин наградил Президента Киргизии Жапарова орденом Почета

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении киргизского лидера Садыра Жапарова орденом Почета за большой вклад в развитие отношений между двумя странами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Киргизской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространсве наградить орденом Почета Жапарова Садыра Нургожоевича — президента Киргизской республики», — сказано в тексте.

Сегодня российский лидер находится с официальным визитом в Бишкеке и проводит переговоры с Жапаровым в резиденции Ала-Арча. Напомним, это первая зарубежная поездка Путина в этом году. 13 октября глава российского государства также посетит заседание Совета глав государств СНГ.