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Политика 17 февраля 2023 12:48

Путин наградил председателя Конституционного суда Зорькина орденом Андрея Первозванного

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Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о присуждении награды опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зорькин награжден за «выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность», говорится в документе.

Напомним, 18 февраля председателю КС исполнится 80 лет. Председателем Конституционного суда он работает с марта 1993 года.

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