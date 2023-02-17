Путин наградил председателя Конституционного суда Зорькина орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о присуждении награды опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зорькин награжден за «выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность», говорится в документе.

Напомним, 18 февраля председателю КС исполнится 80 лет. Председателем Конституционного суда он работает с марта 1993 года.