Путин наградил пожарных и машинистов, ликвидировавших пожар на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин наградил пожарных и железнодорожников, проявивших мужество и отвагу при ликвидации последствий теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденами Мужества награждены работники пожарных поездов Александр Невзоров, Александр Усовский и Сергей Щенятский. Также несколько их коллег получили медали «За отвагу на пожаре».

Машинист тепловоза Юрий Квашнин награжден Орденом Мужества, его помощник – медалью «За отвагу». Их поезд шел по Крымскому мосту во время взрыва, в результате которого загорелись цистерны с топливом в хвосте грузового состава. Экипаж оперативно отцепил воспламенившиеся цистерны, а остальной поезд сумел вывести на станцию в Керчь.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. В России обвинили в организации теракта украинские спецслужбы, после чего, с 10 октября, российские военные начали наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Путин назвал их ответным шагом на «преступные действия» киевских властей.