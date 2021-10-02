Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно трех российских медицинских работников за их вклад в борьбу с коронавирусом Covid-19, все они удостоены ордена Пирогова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить <…> орденом Пирогова <…>», — говорится в документе.

Посмертно высокой награды удостоены врач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Надежда Авакумян, медсестра горбольницы в Гае Оренбургской области Марина Улумбекова и фельдшер городской поликлиники №5 Тюменской области Эльвира Федорова.

Кроме того, орден Пирогова получат два работника Липецкой городской больницы №4 — старшая медсестра Наталья Басова и заведующая отделением стационара Наталья Шило, а также ассистент кафедры Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Александр Васильев.

Помимо этого, еще 16 врачей и медсестер за борьбу с коронавирусом удостоены медали Луки Крымского.