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Политика 5 февраля 2024 15:39

Путин наградил помощника Премьер-министра Татарстана орденом Почета

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Путин наградил помощника Премьер-министра Татарстана орденом Почета
Дауфит Хамадишин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помощник Премьер-министра Татарстана Дауфит Хамадишин награжден орденом Почета. Об этом говорится в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — поясняется в документе.

Кроме того, почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» отмечена врач Дрожжановской центральной районной больницы Гульсина Залялова.

#Владимир Путин #награждение
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