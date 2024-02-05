Путин наградил помощника Премьер-министра Татарстана орденом Почета

Дауфит Хамадишин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помощник Премьер-министра Татарстана Дауфит Хамадишин награжден орденом Почета. Об этом говорится в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — поясняется в документе.

Кроме того, почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» отмечена врач Дрожжановской центральной районной больницы Гульсина Залялова.