news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 6 июня 2023 16:20

Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин наградил российского писателя и публициста Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что прозаик удостоен награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Глава государства также посмертно удостоил ордена Мужества военнослужащего Росгвардии Александра Шубина, который погиб при подрыве автомобиля Прилепина 6 мая в Нижегородской области. Сам прозаик был ранен.

#Владимир Путин #захар прилепин #писатель #орден Мужества
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное