Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил российского писателя и публициста Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что прозаик удостоен награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Глава государства также посмертно удостоил ордена Мужества военнослужащего Росгвардии Александра Шубина, который погиб при подрыве автомобиля Прилепина 6 мая в Нижегородской области. Сам прозаик был ранен.