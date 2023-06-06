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Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества
Президент РФ Владимир Путин наградил российского писателя и публициста Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте документа отмечается, что прозаик удостоен награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».
Глава государства также посмертно удостоил ордена Мужества военнослужащего Росгвардии Александра Шубина, который погиб при подрыве автомобиля Прилепина 6 мая в Нижегородской области. Сам прозаик был ранен.
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