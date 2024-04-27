Путин наградил орденом певца Стаса Михайлова

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Артист удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность», отмечается в тексте указа.

Стасу Михайлову сегодня, 27 апреля, исполняется 55 лет. Он является многократным обладателем и лауреатом премий «Шансон года» и «Золотой граммофон», фестиваля «Песня года».