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Ру Тат
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18 мая 2021  16:26

Путин наградил Орденом мужества дипломатов, скончавшихся на службе

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденами мужества двух дипломатов. Александр Болдырев и Сергей Кузнецов скончались на службе за рубежом. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, наградить Орденом мужества Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Замбии Болдырева Александра Виловича (посмертно) и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах ОАЭ Кузнецова Сергея Николаевича (посмертно)», — отмечается в документе.

Также за добросовестный труд и «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ» Ордена почета удостоились посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий, Ордена дружбы — посол РФ в Иране Леван Джагарян, а также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, посол РФ в Республике Эквадор Владимир Спринчан.

Кроме того, Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаила Калугина и посла в Кении, постпреда РФ при международных организациях в Найроби по совместительству Дмитрия Максимычева.

Владимир Путин награждение посмертно
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