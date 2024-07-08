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Путин наградил орденом Дружбы замглавы завода из Татарстана
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил заместителя генерального директора — главного конструктора АО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» Айрата Гимадиева орденом Дружбы. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Гимадиев удостоен ордена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Расположенный в селе Кузембетьево Мензелинского района Татарстана Кузембетьевский РМЗ занимается производством и продажей техники для послеуборочной обработки и хранения зерна.
Этим же указом почетное звание «Заслуженный строитель РФ» присвоено двоим татарстанцам: генеральному директору ООО «Фортэкс» Рауфу Галямову и советнику генерального директора АО «Татэлектромонтаж» Юрию Солуянову. Они отмечены за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, звания «Заслуженный работник транспорта РФ» за заслуги в этой области и многолетнюю добросовестную работу удостоен татарстанец Альфат Хафизов — машинист электропоезда моторвагонного депо Казань.
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