Путин наградил орденом Дружбы замглавы завода из Татарстана

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил заместителя генерального директора — главного конструктора АО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» Айрата Гимадиева орденом Дружбы. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Гимадиев удостоен ордена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Расположенный в селе Кузембетьево Мензелинского района Татарстана Кузембетьевский РМЗ занимается производством и продажей техники для послеуборочной обработки и хранения зерна.

Этим же указом почетное звание «Заслуженный строитель РФ» присвоено двоим татарстанцам: генеральному директору ООО «Фортэкс» Рауфу Галямову и советнику генерального директора АО «Татэлектромонтаж» Юрию Солуянову. Они отмечены за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, звания «Заслуженный работник транспорта РФ» за заслуги в этой области и многолетнюю добросовестную работу удостоен татарстанец Альфат Хафизов — машинист электропоезда моторвагонного депо Казань.