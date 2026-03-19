Путин наградил орденом Дружбы россиян, выступивших на Паралимпиаде-2026

Согласно указа, опубликованного на официальном сайте правовой информации, Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы российских паралимпийцев. Последние заняли третье место в медальном зачете во время зимней Паралимпиады-26 в Италии.

Орден Дружбы российским паралимпийцам присвоен за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные во время Паралимпийских игр-2026 года в Италии. К награде были представлены спортсмены: Иван Голубков и Анастасия Багиян (горные лыжи), Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев (горные лыжи), а также тренеры спортсменов, в частности Сергей Синякин (инструктор-ведущий Анастасии Багиян).

На этих Играх сборную России представляли шестеро спортсменов. Национальная команда выступила под собственной национальной символикой. Согласно общего медального зачета наши соотечественники завоевали 12 наград (8 – золотых, 1 – серебряных и 3 – бронзовых медалей).

Зимние Паралимпийские игры проходили в Италии с 6 по 15 марта.