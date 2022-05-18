Путин наградил орденом Дружбы нового Президента Туркменистана

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении недавно избранного руководителя Республики Туркменистан Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить <…>», — говорится в тексте.

Сын предыдущего Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова был избран на пост главы этой центральноазиатской страны 15 марта.