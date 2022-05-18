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Политика
18 мая 2022  16:25

Путин наградил орденом Дружбы нового Президента Туркменистана

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении недавно избранного руководителя Республики Туркменистан Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить <…>», — говорится в тексте.

Сын предыдущего Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова был избран на пост главы этой центральноазиатской страны 15 марта. 

#Владимир Путин #орден дружбы #Туркменистан
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