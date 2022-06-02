Путин наградил орденом Дружбы Председателя Правления Ак Барс Банка Зуфара Гараева

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Председатель Правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зуфар Гараев начал свою трудовую деятельность в Ак Барс Банке в 2003 году. В 2015 году он был назначен на должность Председателя Правления. Находясь во главе высшего менеджмента банка, З.Ф. Гараев внес весомый вклад в развитие кредитной организации.

Ак Барс Банк – один из лидеров банковской отрасли Республики Татарстан и занимает прочные позиции в числе крупнейших российских банков. Кредитная организация ведет масштабную социальную деятельность и многократно выступала партнером крупнейших мероприятий международного уровня.

Банк активно поддерживает национально-культурные проекты и программы как в Татарстане, так и за его пределами.