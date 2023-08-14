Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда РФ

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева орденом Андрея Первозванного. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укрепления законности и правопорядка наградить <...>», — сказано в тексте указа.

Орден святого апостола Андрея Первозванного — это наивысшая государственная награда за особые заслуги и вклад в процветание и величие России.