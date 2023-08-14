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Общество 14 августа 2023 11:10

Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда РФ

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Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда РФ
Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева орденом Андрея Первозванного. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укрепления законности и правопорядка наградить <...>», — сказано в тексте указа.

Орден святого апостола Андрея Первозванного — это наивысшая государственная награда за особые заслуги и вклад в процветание и величие России.

#Владимир Путин #орден #Верховный суд РФ
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