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Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева орденом Андрея Первозванного. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укрепления законности и правопорядка наградить <...>», — сказано в тексте указа.
Орден святого апостола Андрея Первозванного — это наивысшая государственная награда за особые заслуги и вклад в процветание и величие России.
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