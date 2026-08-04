Путин наградил орденами и медалями четырех представителей Татарстана

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Два представителя промышленности Республики Татарстан отмечены орденом Дружбы, а еще два – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Татарстанцы в числе других удостоены наград «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», отмечается в тексте документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Кавалерами ордена Дружбы стали заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «ТАИФ» Гузелия Сафина и начальник управления ПАО «Татнефть имени В. Д. Шашина Ринат Хайров.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены директор общего центра обслуживания центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» Марсель Мурадымов и заместитель начальника управления «Татнефти» Ильгиз Рахимов.