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Общество 4 августа 2026 18:27

Путин наградил орденами и медалями четырех представителей Татарстана

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Путин наградил орденами и медалями четырех представителей Татарстана
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Два представителя промышленности Республики Татарстан отмечены орденом Дружбы, а еще два – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Татарстанцы в числе других удостоены наград «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», отмечается в тексте документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Кавалерами ордена Дружбы стали заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «ТАИФ» Гузелия Сафина и начальник управления ПАО «Татнефть имени В. Д. Шашина Ринат Хайров.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены директор общего центра обслуживания центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» Марсель Мурадымов и заместитель начальника управления «Татнефти» Ильгиз Рахимов.

#Владимир Путин #награждение
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