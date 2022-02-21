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Общество
21 февраля 2022  23:59

Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Президент РФ Владимир Путин наградил Президента РТ Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Минниханова Рустама Нургалиевича — Президента Республики Татарстан», — говорится в Указе Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 70 "О награждении государственными наградами Российской Федерации".

#Рустам Минниханов #Владимир Путин #орден за заслуги перед отечеством
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