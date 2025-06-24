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Общество 24 июня 2025 20:54

Путин наградил медалями ордена «Родительская слава» многодетные семьи из Татарстана

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Путин наградил медалями ордена «Родительская слава» многодетные семьи из Татарстана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных семей из 13 регионов страны. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Награды вручены за значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей. Почетное звание «Мать-героиня» присвоено Ольге Лапсуй из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Семьи из ряда регионов, в том числе Республики Алтай, Москвы, Дагестана, Свердловской и Пензенской областей, Красноярского края, Карелии, Челябинской области, Калининградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Алтайского края, отмечены медалью ордена «Родительская слава».

Среди награжденных – шесть представителей из Татарстана. Высокую государственную награду получили Ришат и Роза Валиахметовы, Ленар и Наиля Гафуровы, Михаил и Ольга Мешалкины.

#медаль #награждение #многодетные семьи #Владимир Путин
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