Путин наградил Маганова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил генерального директора ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Наиля Маганова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Топ-менеджер удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», отмечается в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Наиль Маганов занимает пост генерального директора ПАО «Татнефть» более десяти лет, с ноября 2013 года. Также является председателем совета директоров АО «ТАНЕКО», председателем совета директоров Банка ЗЕНИТ, президентом хоккейного клуба «Ак Барс» и президентом Федерации хоккея РТ.

Ранее Маганов был удостоен таких наград (общероссийских, татарстанских, зарубежных стран и церковных), как медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «В ознаменовании добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», орден Дружбы, орден «За заслуги перед РТ», орден «Дуслык», орден Почета, медаль «100 лет ТАССР», орден Славы и чести III степени (присуждается Русской православной церковью), казахстанский орден «Достык» II степени и медаль ордена «За заслуги перед РТ».