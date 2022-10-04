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Политика
4 октября 2022  19:32

Путин наградил лидера Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Президент России Владимир Путин наградил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент центральноазиатской страны удостоен награды «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности».

Недавно, в сентября, Путин и Рахмон приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходил 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде.

#Владимир Путин #Эмомали Рахмон
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