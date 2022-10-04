Путин наградил лидера Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент центральноазиатской страны удостоен награды «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности».

Недавно, в сентября, Путин и Рахмон приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходил 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде.