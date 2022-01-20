Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Артист Лев Лещенко удостоился ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Награда присуждена за развитие культуры и искусства РФ, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом сообщается в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

«Орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ [наградить] Лещенко Льва Валерьяновича — президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — отмечается в документе, который появился на официальном портале правовой информации.