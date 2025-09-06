news_header_top
Культура 6 сентября 2025 17:27

Путин наградил Ларису Долину, Григория Лепса и Юрия Энтина орденами

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РФ, певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также в числе награжденных оказался певец Григорий Лепс, которому присвоен орден Дружбы.

Кроме того, ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоен поэт и драматург Юрий Энтин.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Энтина Юрия», – отмечается в документе.

#Владимир Путин #награждение #указ президента рф
