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18:28 Свищев призвал ISU извиниться перед Валиевой и Кондратюком
18:12 Путин наградил Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
18:09 Китаец открыл салоны по почесыванию и зарабатывает 15 тыс. долларов в месяц
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18:02 Путин поручит рассмотреть снижение ипотеки на дома для многодетных семей
14:18 ЭНКО объявили о старте продаж квартир в новом жилом комплексе Казани
17:31 Правящая партия Сербии выдвинула Вучича кандидатом в премьеры
13:39 В Альметьевске ко Дню нефтяника проведут занятия по финансовой грамотности
17:14 Китай предложил России развивать беспилотные грузоперевозки через границу
17:12 «Нефтехимик» одержал победу над «Енисеем» в матче Первой лиги
17:03 Путин поручил популяризировать в интернете традиции народов России
16:32 Путин отметил государственными наградами шестерых татарстанцев
16:32 Водитель Cherry погиб, вылетев в кювет на дороге в Елабужском районе РТ
16:22 Уиткофф и Кушнер впервые прилетели в Россию на государственном самолете США
16:12 Азаров обвинил западных кураторов Зеленского в попытке сорвать переговоры
16:10 Минниханов прибыл в Киргизию на закрытие Всемирных игр кочевников
16:07 «Ак Барс» выйдет на первый матч сезона без Миллера, но с Арефьевым в рамке
15:36 Российский фигурист Лев Лазарев вышел в финал юниорского Гран-при ISU
15:23 Муфтий шейх Равиль Гайнутдин рассказал о своем пути к минбару через сцену
15:10 Проспект Универсиады в Казани перекрыли из-за ремонта канализации
14:57 Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток
14:57 Армия России освободила село Куртовка в ДНР
14:52 Мухаметшин открыл финал Кубка Президента Федерации волейбола Татарстана
14:34 Альбир Крганов: «Запад активно насаждает идеологию русофобии, исламофобии»
14:31 Обязательный экзамен сократил выдачу охотбилетов в 10 раз в Татарстане
14:23 В Новосибирской области 1 человек погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом
14:16 Степанова и Букин подали апелляцию в ISU после отказа в нейтральном статусе
13:56 В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе, ожидающихся 6 сентября в РТ
13:44 В Ярославле водитель без прав въехал в остановку и сбил троих
13:14 Минниханов поздравил нефтяников Татарстана с профессиональным праздником
13:06 В Башкирии задержали троих мужчин, похитивших товары с маркетплейса на 6 млн
13:01 Милонов призвал не искать безнравственность в фото учителей в купальниках
12:42 Минниханов поздравил Собянина с присвоением звания Героя Труда
12:24 Подростка из Марий Эл будут судить за создание закладок с наркотиками в РТ
12:19 Татарстанец Радик Салахов завоевал золото Всемирных игр кочевников
12:10 США нанесли удар по нефтяному танкеру Ирана у острова Харк
11:57 За несколько часов рейда в Татарстане выявлены нарушения правил охоты
11:47 Пропускную способность ж/д направления Дербышки – Арск и станции Юдино повысят
11:38 Львова-Белова: Ребенка втянули в диверсию, обещая встречу с умершей матерью
11:37 В Татарстане открыли массовый сезон охоты на пернатую дичь
11:25 Фефелова и Валов выиграли юниорский этап Гран-при в танцах на льду
11:02 Кабмин РФ включил второй этап реконструкции аэропорта Казани в федеральную схему
10:57 Армия России поразила металлургические предприятия в Днепропетровской области
10:40 Латвия и Литва обсуждают прекращение транзита российского зерна – Reuters
10:15 В Казани образовался потоп, после того, как автомобиль провалился в дорожную яму
10:00 В сауне термального комплекса в Челнах потушили пожар
09:57 ТАСС: ISU отозвал нейтральный статус Камилы Валиевой
09:46 Гости «Комплексной безопасности» могут научиться оказывать первую помощь
09:45 В России появится новый дорожный знак для парковки многодетных семей
09:25 Девятиклассники Татарстана смогут сдавать ОГЭ только по двум предметам
09:10 «Ак Барс» примет «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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18:06 Рустам Минниханов встретился с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым
13:48 Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 12 сентября
13:20 Звезды присоединились к народному фотоархиву фильма «Я приду»
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10:59 Боец СВО из Мензелинского района после ранения вернулся к мирной жизни
10:28 В Сарманово на Фестивале труда и доблести отметили достижения земляков
07:12 Труженица тыла из Казани отмечает 100-летний юбилей
01:29 В районах РТ пройдет серия концертов с артистами театра «Созвездие-Йолдызлык»
01:12 Работники культуры Зеленодольского района занесены на Электронную доску почета
21:28 В Буинске прошел «Фестиваль труда и доблести»
17:15 30 млн рублей на сельские дворы заработала молодежь РТ на конкурсе «Я в агро»
15:38 Отправка контейнеров с терминала «Один пояс, один путь» в РТ выросла в 2,5 раза
15:33 Татарстан занял второе место по количеству «Фермерских островков» в России
15:28 Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге увеличились на 2,3%
15:19 В Мамадышском политехническом колледже проведут ремонт кровли учебного корпуса
14:31 Ремонт аварийного моста через Тойму на М7 в Татарстане завершат раньше срока
14:26 «Узнать из первых уст»: Абдулганиев встретился с бизнесом в Высокогорском районе
14:06 Ольга Павлова: антитеррористическую грамотность дети должны знать как ПДД
13:32 Раис РТ: Принимать «Комплексную безопасность» для нас – особая ответственность
13:22 Куренков поблагодарил Раиса Татарстана за особый подход к вопросам безопасности
13:01 В Нижнекамске по нацпроекту отремонтируют участок улицы 30 лет Победы
11:36 «За каждым литром стоит труд людей»: Топилин о молзаводе в Зеленодольске
11:08 Студотряды Татарстана впервые работают на осенней путине в Хабаровске
11:02 Топилин и Жаворонков вручили награды передовикам труда в Казани
10:41 Топилин: татарстанцы всегда отличались высокой избирательной активностью
10:33 В Бугульме заложили капсулу с посланием к 100-летию Великой Победы
10:25 В Мамадыше на фестивале труда и доблести чествовали жителей района
10:11 Труженице тыла из Лениногорского района Татарстана исполнилось 95 лет
09:46 Четыре инструктора татарстанского Центра «ВОИН» принимают участие в ВЭФ
20:48 Фестиваль труда и доблести «Бондюжский характер» прошел в Менделеевске
20:21 В Верхнем Услоне открылась новая футбольная школа для детей
18:47 55 волонтеров из Татарстана отправились на Международный фестиваль молодежи
16:52 Студентам Татарстана показали сериал о рисках вовлечения в деструктивные схемы
16:46 Глава МЧС России Куренков осмотрел выставку салона «Комплексная безопасность»
16:25 Имена 106 работников «Казаньоргсинтез» занесены на Электронную доску почета РТ
16:24 Молодые аграрии из РТ выиграли 30 млн на благоустройство сельских территорий
16:15 Участники Движения Первых посмотрели фильм «Я приду» вместе с семьями
16:04 «Кадры – наша ценность»: На «Казаньоргсинтезе» побывал клуб кадровиков
15:58 Готовы к диалогу: 82% жителей Челнов и Казани открыли двери членам «ИнформУИКа»
15:41 Из Лаишевского района в зону СВО отправили 38-й гуманитарный груз
15:32 «Капля жизни»: студенты КФУ поливали цветы в память о детях Беслана
15:27 В рамках операции «Чистый воздух» в РТ проверили более 4,8 тыс. автомобилей
15:02 Арт-терапия и вокалотерапия: в Казани помогут женам участников СВО
13:01 Пять электричек в РТ будут курсировать по измененному расписанию до конца ноября
12:22 Школьникам Татарстана рассказали, как распознать попытки вербовки в интернете
11:33 В Казани ветерана двух войн Петра Чирвона поздравили со 100-летним юбилеем
19:31 В Верхнеуслонском районе 11 жителей получили свидетельства с Доски почета РТ
18:17 Более 8 тыс. студентов и школьников работали летом в студотрядах Татарстана
17:54 «За каждым именем – история упорства»: Топилин о Доске почета в «Химграде»
17:50 Дополнительные поезда Казань – Аэропорт назначат 3 и 4 сентября
17:32 Проект строительства в Казани многотопливной АЗС прошел госэкспертизу
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