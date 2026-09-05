-
Видео
Детская цирковая школа отметила 30-летие грандиозным шоу «Вверх»
-
Видео
XVI Международный салон «Комплексная безопасность – 2026» продолжается в Казани
- дни рождения сегодня
-
Летающие артисты и профессиональный конкурс: День нефтяника в АльметьевскеРустам Минниханов поздравил работников и ветеранов нефтегазового комплекса с их профессиональным праздником в Альметьевске
Завтрашний День работников нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске отпраздновали уже сегодня. И сделали это масштабно: грандиозный пролог, ярмарка ремесленников и конкурс профессионального мастерства – это лишь часть сюрпризов, которые подготовили для гостей праздника. Подробности – в репортаже «Татар-информа».
-
«От аналога к цифре»: как «Связьтранснефть» создает цифровую экосистему в странеФилиал АО «Связьтранснефть» обеспечивает бесперебойное управление магистралями связи в 11 регионах России
Филиал АО «Связьтранснефть» – Волго-Камское ПТУС – за последние годы реализовал ряд крупных проектов по обеспечению бесперебойной связи и модернизации оборудования на магистральных нефтепроводах. Какие технологии используют сегодня в отрасли и как строилась карьера руководителя филиала – в материале «Татар-информа».
-
Леонид Холод: «Если люди почувствуют давление, они перестанут держать птицу»Эксперт о нововведениях в регистрации домашней птицы
Россияне, содержащие в своих ЛПХ более 10 единиц домашней птицы одного вида, теперь обязаны регистрировать их в ветслужбе. Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал в интервью «Татар-информу» о смысле и возможных последствиях этого нововведения.
-
Зарипова на «Казаньоргсинтезе»: «Это пример, как нужно относиться к человеку»HR-руководители 45 предприятий Татарстана изучили опыт СИБУРа по сохранению здоровья сотрудников и работе с молодежью
Делегация HR-руководителей предприятий Татарстана во главе с министром труда РТ Эльмирой Зариповой посетила «Казаньоргсинтез». Участники изучили практики работы с персоналом и отметили, что многие из них могут быть полезны другим предприятиям республики.
-
«Алтын минбар – 2026»: «Hallelujah», трейлер «Учителя» и сиквел «Мухаммада»Открытие XXII Казанского кинофестиваля состоялось в ТГАТ им. Камала
XXII Казанский кинофестиваль «Алтын минбар» открыт. Впереди – пять дней показов, творческих встреч и отдельная деловая программа, которая завершится питчингом кинопроектов. Но обладатель первого приза уже определен. О том, как начался «Минбар-2026», – в репортаже «Татар-информа».
-
Роман Султанов: «Необходимо синхронизировать школьную программу и ЕГЭ»Член экспертного совета Госдумы — о ЕГЭ, рынке репетиторов, недоступных кредитах и олимпиадниках, занимающих бюджетные места
Член экспертного совета Госдумы Роман Султанов в интервью «Татар-информу» рассказал о том, как сегодня складывается подготовка к поступлению в вузы и какие вызовы стоят перед абитуриентами и их семьями. Эксперт также предложил несколько изменений в системе образования, которые, по его мнению, могут сделать ее более справедливой.
-
Карпин точит зуб на казанцев: почему игроков «Рубина» нет в расширенном составеРожков и компания: кто из «Рубина» мог оказаться в лонг-листе сборной России по футболу
Накануне тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав из 38 игроков на сентябрьский сбор. И не вызвал в команду ни одного футболиста «Рубина», хотя матч с Ираном 29 сентября пройдет в Казани. Почему Ставер до сих пор последний из казанцев, кто пересекал порог национальной команды, – в материале «ТИ-Спорта».
-
«Враг делает все»: Данилин об атаках ВСУ и попытках сорвать выборы-2026
-
«Свияжская уха», «ДәртФест» и «Алтын Дага»: афиша на 5 и 6 сентября
-
Зарплаты выше, инфляция ниже: в каком состоянии экономика Татарстана в 2026 году
-
«Похудеете на 4 кг за день, но сердце встанет»: чем опасны уколы для похудения
-
Никита Евсеев: «Никто не скинет нас со счетов. «Ак Барс» – клуб с амбициями»
-
В пятерке сильнейших: Татарстан остался в лидерах по инвестпривлекательности
Ограничения на брак: на ком нельзя жениться в Татарстане
Льготы для автомобилистов в 2026 году: какие действуют в Татарстане
Повышенная зарплата в сентябре: кто получит в Татарстане
-
Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
-
12 Этаж
12 Этаж
Марат Нуриев: «Нет у нас пока мощного института собственников жилья»18 августа 2026
-
Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
«С согласия пациента»: родственникам упростят доступ в палату и к справкам22 августа 2026
-
ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Ринат Садыков в День знаний встретился со старшеклассниками в Лисичанске1 сентября 2026
-
Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о фестивале «Пастернаковские чтения»4 сентября 2026