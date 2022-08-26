Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Экс-Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.

В документе сообщается, что Бердымухамедов отмечен за значительные заслуги в укреплении российско-туркменского сотрудничества.

«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича — председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана», — отмечается в тексте.