Общество 16 февраля 2026 16:59

Путин наградил государственными наградами жителей Татарстана

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда жителей Татарстана. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом «Родительская слава» удостоены Радис Раисович и Наиля Раисовна Самиевы. Высокой награды супруги удостоены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации стал начальник отдела Министерства спорта Республики Татарстан Раиф Ришадович Вафин. Почетное звание присвоено за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Заслуженным артистом Российской Федерации стал артист Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Ильдус Ильгизарович Абрахманов.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден артист того же театра Ильдар Зиннурович Хайруллин — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

