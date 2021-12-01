Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин вручил главе банка ВТБ Андрею Костину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Встреча прошла в Кремле, передает РИА Новости.

«Хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году», — отметил во время вручения глава государства.

Указ о награждении Андрея Костина был подписан в августе. Награду четвертой степени он получил в 2006-м, третьей — в 2011-м, второй — в 2016 году. Таким образом, глава ВТБ стал полным кавалером ордена.