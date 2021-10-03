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Ру Тат
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3 октября 2021  23:08

Путин наградил главу Актанышского района за заслуги в сельском хозяйстве

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Президент России Владимир Путин присвоил главе Актанышского района Татарстана Энгелю Фаттахову звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Фаттахов награжден за заслуги в области сельского хозяйства и добросовестный труд.

Также указом Президента России медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден председатель регионального общественного движения содействия гражданским инициативам РТ «Наше дело» Тимур Сафин. Он удостоился награды «за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий».

#Путин Владимир #награждение
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