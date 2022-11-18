Путин наградил экипаж катера «Арарат», помогавший в эвакуации жителей Херсона

Экипаж речного катера «Арарат», который помогал вывозить мирных жителей с правобережной части Херсонской области, был отмечен госнаградами. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что экипаж был награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные <...> при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации». Капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк были удостоены ордена Мужества, матрос Роман Уваров — медали «За спасение погибавших».

Кроме того, орденом Мужества был награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

«Арарат» помогал в эвакуации жителей Херсона с правого на левый берег Днепра. Во время рейса, который должен был быть последним, выяснилось, что не всех желающих удалось вывезти. Экипаж катера по собственной по инициативе вернулся за ними и забрал на левый берег.