Путин наградил двух татарстанцев почетными грамотами Президента РФ

Российский лидер Владимир Путин распорядился наградить почетными грамотами Президента РФ активных граждан, внесших большой вклад в развитие страны в различных сферах. В числе прочих награды удостоены и двое жителей Татарстана. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За активную общественную деятельность грамоту получил глава совета Татарстанского отделения федеральной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Радик Камалетдинов.

Обладателем почетной награды стал и тренер «Спортивной школы» Тетюшского муниципального района РТ Сагит Ибрагимов — за заслуги в развитии отечественного спорта и физкультуры, а также за многолетнюю добросовестную работу.