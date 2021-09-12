Путин наградил двух татарстанцев Орденом почета

Президент России Владимир Путин наградил первого замгендиректора АО «ТАИФ» Рустема Сультеева и технического директора некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Владимира Губу Орденом почета. Документ о награждении был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сультеев удостоился награды за трудовые успехи и добросовестную работу, а Губа — за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта.

Помимо этого, глава государства присвоил татарстанцам звания «Заслуженный работник здравоохранения России» и «Заслуженный журналист России». Обладателем первого стал главный врач Республиканского центра крови Минздрава РТ Рамиль Тураев, второе было присвоено шеф-редактору радиовещания ГТРК «Татарстан» Юлдуз Крепостиной.