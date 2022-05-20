Путин наградил двух медиков из Татарстана орденом Пирогова и медалью Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Среди отмеченных граждан — трое жителей Татарстана. Документ опубликован на портале правовой информации.
Так, орденом Пирогова награжден заведующий отделением ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» Андрей Соболев, медалью Луки Крымского — заместитель главврача Республиканской клинической больницы Минздрава РТ Михаил Бурмистров.
«За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции», — говорится в документе.
Также за заслуги в АПК и многолетнюю добросовестную работу гендиректору ОАО «Татагрохим» Наиле Губайдуллиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».